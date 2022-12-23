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İntizar’dan 'O Kız’a özel şarkı...

Ünlü şarkıcı İntizar, Kanal D’nin her çarşamba akşamı ekrana gelen, yapımını Content House’un üstlendiği dizisi 'O Kız' dizisi için özel bir beste yaptı. İntizar’ın eşsiz yorumu dizinin yeni bölüm tanıtımında izleyici karşısına çıktı.

Ekleme: 23.12.2022 - 01:47 Güncelleme: 23.12.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Kanal D’nin her çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan, başrollerinde Erkan Petekkaya, Dilin Döğer, Sezin Akbaşoğulları ve Ozan Orhonlu’nun yer aldığı dizisi 'O Kız' ekrana gelen her bölümü ile çok izlenmeye devam ediyor.

Oyuncuları ile olduğu kadar dinamik ve sürükleyici hikayesi ile de her daim beğeni kazanan diziye sevilen sanatçı İntizar özel bir beste yaptı. Sözlerinin İntizar’a, beste ve müziğin ise Cem Tuncer’e ait olduğu ‘Açık Yara’ isimli parça, İntizar’ın eşsiz yorumu ile dizinin yeni bölüm tanıtımında izleyici karşısına çıktı. Türk Arabesk Müziği’nin efsane isimlerinden İntizar’ın O Kız dizisine özel hazırladığı Açık Yara şarkısı sosyal medyada da oldukça beğeni kazandı.
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