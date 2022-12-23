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Hazar Ergüçlü: Sınırlı bir vaktim var!

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile ayrılık kararı alan Hazar Ergüçlü, anne olma fikriyle ilgili, "Hata yapmaktan çok korkuyorum. Doğru düzgün bir insan yetiştirmek büyük bir sorumluluk" dedi.

Ekleme: 23.12.2022 - 08:59 Güncelleme: 23.12.2022 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Genç oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde 2018 yılından bu yana birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini noktalamıştı.

Sık sık paylaşımlarıyla gündem olan Ergüçlü, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 3 milyon takipçili hesabından cesur paylaşımlar yapan güzel oyuncu, büyük beğeni topluyor. Yaşadığı ilişkiyle sıkça gündem olan Ergüçlü, şimdilerde ise ayrılık kararıyla konuşuluyor. Bir dergiye konuşan oyuncu, hakkında merak edilenleri cevapladı.

'Canım ne isterse onu yapmak istiyorum'

Anne olma fikrine mesafeli olduğunu belirten Ergüçlü, “Çocuk sahibi olmayı şimdilik düşünmüyorum. Hiç o modda değilim. Canım ne isterse onu yapmak istiyorum. Çünkü dünyada çok sınırlı bir vaktim var ve bunu doğru şekilde kullanacağım.' ifadelerini kullandı.

'Doğru düzgün bir insan yetiştirmek büyük bir sorumluluk'

Ergüçlü sözlerine şöyle devam etti:

'Bir de hata yapmaktan çok korkuyorum. Doğru düzgün bir insan yetiştirmek büyük bir sorumluluk. Tabii ki biliyorum çocuk sahibi olduğum zaman illa ki hata yapacağım.

Dünyadaki bütün tecrübeleri edinsem, kitapları okusam bile. Bir süreliğine de olsa ilgimin tamamını verebilecek duruma gelmeden çocuk yapmayı düşünmüyorum. Mutlu, kendiyle barışık olabilecek bir birey yetiştirmek istiyorum çünkü. Bunun yolu önce benim mutlu, kendiyle barışık bir kadın olmamdan geçiyor.” dedi.
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