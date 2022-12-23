Eşi için milyonları reddetti!

Ünlü isimlerin yeni yıl programları belli olmaya başladı. Oğuzhan Koç da yılbaşı gecesi sahne alması için teklif alan isimlerden birisi oldu ancak ünlü şarkıcı, 1.5 milyon TL'lik teklifi, eşi Demet Özdemir ile vakit geçirebilmek için reddetti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, evli olarak yılbaşını ilk kez bir arada geçirecekler. Oğuzhan Koç da eşi Demet Özdemir ile beraber olabilmek için konser teklifine hayır dedi.



OĞUZHAN KOÇ EŞİ DEMET ÖZDEMİR UĞRUNA 1.5 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ



Oğuzhan Koç'a yılbaşı gecesinde sahne alması için Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan'dan 1.5 milyon TL'lik konser teklifi geldi. Ancak Oğuzhan Koç, yeni yıla eşi Demet Özdemir ile beraber girmek istediği için bu teklifi reddetti.