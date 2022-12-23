Alp Navruz'dan dikkat çeken hamle!

Ayça Ayşin Turan ile kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Alp Navruz'un adı İlayda Alişan ile anılmaya başladı. Yakınlaştıkları iddia edilen Alp Navruz ile İlayda Alişan cephesinde yaşanan gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili sosyal medyada birbirlerini takibe aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı alan yakışıklı oyuncu Alp Navruz'un geçtiğimiz günlerde bir dergi tarafından Etiler'de düzenlenen partide İlayda Alişan'la yakınlaştığı iddia edildi.Alp Navruz ile İlayda Alişan'ın gece boyunca dans edip eğlendiği söylendi. Haklarında aşk haberleri çıkan ikiliden şaşırtan hamle geldi.Alişan ile Navruz, Instagram'dan birbirini takip etmeye başladı. Alişan, geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinde Burak Yörük ile başrolü paylaşmış ve rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.