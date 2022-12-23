25'inci evlilik yıl dönümlerini kutladılar!

Son olarak 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Tuna karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Volkan Severcan, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın sunduğu 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olmuştu.1989 yılında “Evita” müzikalinde yer alan Volkan Severcan, o yıllardaki anısını anlatmıştı. "Size ilginç bir anımı anlatmak istiyorum" diye söze başlayan Severcan, şöyle devam etmişti:'Evita' Müzikali sergilendi fakat bizim paramız ödenmedi. Önder Ağabey'e gittik, 'paramızı alamıyoruz' dedik. Önder Ağabey de 'çıkmayın' dedi. Dışarıda 5 bin kişi bizi izlemek için bekliyordu. Ekibe geldim söyledim, Önder Ağabey böyle söyledi diye. Sonra Önder Bali girdi içeriye, "Çocuklar çıkıyorsunuz" dedi. Biz o gece çaldık. Allah rahmet eylesin, benim ev arkadaşımdı Uzay Heparı. O sinirlenip "Önder Ağabey, gel benim eve senin için müzik yapayım" diyerek oradan çekip gitti. Oyun bitti, ben notaları topladım. ‘Evita’nın başındaki Cihan Ünal’ın odasına gidip ‘Orkestra olarak işi bıraktık’ diyerek notalarımı verdim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Bana vurunca herkes birbirine girdi. Olay meydan muharebesine döndü. 1989 yılından sonra sadece oyunculuk yapmaya başladım. Müzik aletlerimi evde bıraktım. Cihan Ünal’ı çok severim. O yumruk beni kendime getirdi.