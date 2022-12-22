Seren Serengil’e covid-19 şoku!

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında gelen haberle koronavirüse yakalandığını öğrendi. Programın diğer sunucularından Bircan Bali, Serengil'in aldığı bu haberle yayından çıktığını söylerken konu ile ilgili açıklama geldi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Seren Serengil koronavirüse yakalandığı haberlerini doğrulayarak; "Test yapıldı, pozitif çıkmış. O nedenle ekranda olamayacağım" ifadelerini kullandı.