Pakize Suda hayatını kaybetti!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Pakize Suda, 2016 yılında kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı, ertesi yıl da annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti. Üst üste yaşadığı büyük acılar sağlığını etkileyen 70 yaşındaki sanatçıya, Demans teşhisi konulmuştu.15 Aralık Perşembe günü rahatsızlanan ve kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde beynine giden ana damarlaın birinde pıhtı oluştuğu belirlenen Pakize Suda, bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Sanatçı, bugün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın vefatı ailesi ve yakınlarını üzdü.ACI HABERİ YEĞENİ DUYURDU!Sanatçının yeğeni Dilara Elagözlü, 'Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım' ifadelerini kullandı.Pakize Suda'nın kaybettiği annesi ve kardeşiMAHKEMEDEN 'VASİ' KARARI!Geçtiğimiz yıl Pakize Suda'ya, 'kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı' gerekçesiyle opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen raporun ardından mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.TEDAVİYİ KABUL ETMEMİŞ!Dilara Elagözlü, Ekim 2021'de '2. Sayfa' canlı yayınına telefonla bağlanarak, teyzesinin son durumu hakkında bilgi vermişti:Teyzemin rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeyler de bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek hale geldi. Üç sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi.Elagözlü, 'Anneannem ve küçük teyzem rahmetli oldular. Anneanneme küçük teyzem bakıyordu, bir gün 'Sen anneme hiç bakmadın' demiş. Biz şaşırdık. Bu bir hastalık, meşhur bir insan diye ona olmayacak diye bir şey yok. Genlerde olabilir, çok genç yaşlarda trafik kazası geçirdi belki onla alakalı olabilir, tiroidler çalışmıyor belki o yapabilir' şeklinde konuşmuştu.'BALKONDAN ATLADI'Bizi hiç tanımıyor. Annemin 70 yıllık kardeşi olduğunu bilmiyor. Televizyonda birlikte iş yaptığı arkadaşlarının hiçbirini tanımıyor. Çok bellediği şeyleri ara ara hatırlıyor ama içeriğini hatırlamıyor. Zamanında 'İyi şeyler yaptım' diyor ama içerik yok. Düzenli besleniyor, dört aydır bende ama kilo alamıyor. Demansın getirdiği bazı rahatsızlıklar baş göstermeye başladı. Balkonda sigara içerken masayı yaktı, mutfakta ocağı açık bırakmış perdeler yanmış. Sürekli olarak ayakkabı arıyor. Gece 03.00'te kalkıp ayakkabı arıyor. Sürekli dışarda olmak istiyor. Bir gün kapıyı kilitledim, balkondan atladı. Geçtiğimiz eylül ekim ayında bizi günde beş kez arama başladı. 'Paramı çaldırdım' diyordu. İstismar edilmeye başlandığını fark edince yanımıza aldık.