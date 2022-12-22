Kurtlar Vadisi Güllü'nün değişimi şoke etti!

Ünlü oyuncu Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Bir dönemin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi.Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son halini de sık sık sosyal medya paylaşıyor. Sağlıklı beslenerek 55 kilo veren başarılı oyuncu, son haliyle bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan Erhan Ufak'a takipçilerinden yorum yağdı.