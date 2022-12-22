Güzel oyuncu kendini rol arkadaşına kaptırdı
Şimdilerde Kanal D'de ekrana getirilen Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan güzel oyuncu Özgü Kaya, kalbinin kapılarını aşka yeniden açtı. Özgü Kaya Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile ele ele görüntülendi. Keyifli halleri dikkat çeken çift kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.
Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan 'Üç Kız Kardeş' dizisinde hayat verdiği Türkan karakteri ile büyük beğeni toplayan Özgü Kaya geçtiğimiz yaz kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile olan iki yıllık ilişkisini bitirdi. Verdiği bir röportajda 'Evlilik olursa da Şanal'la olur' diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı.
ÖZGÜ KAYA İLE EREN ÖREN EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Kaya, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'deki bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Çift, 'Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor' dedi.
ÖZGÜ KAYA İLE EREN ÖREN EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Kaya, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'deki bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Çift, 'Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor' dedi.