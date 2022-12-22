Güzel oyuncu kendini rol arkadaşına kaptırdı

Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan 'Üç Kız Kardeş' dizisinde hayat verdiği Türkan karakteri ile büyük beğeni toplayan Özgü Kaya geçtiğimiz yaz kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile olan iki yıllık ilişkisini bitirdi. Verdiği bir röportajda 'Evlilik olursa da Şanal'la olur' diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı.Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Kaya, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'deki bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi. Çift, 'Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor' dedi.