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Gülşen'in duruşması ertelendi!

Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Duruşma 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre, "Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ekleme: 22.12.2022 - 00:58 Güncelleme: 22.12.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken, ünlü şarkıcının avukatları hazır bulundu. Duruşmaya üç şikayetçi katıldı.

"İMAM HATİPLERİ HEDEF GÖSTERMİŞ VE HAKARET ETMİŞTİR"

Müşteki Eren Yıldırım, "Şahsa kızgınım, seyirciye dönerek halka alkış tutturup hakaret etmiştir. İmam hatipleri hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. İtibar suikastine maruz kaldım. Ben imam hatipli olarak özrünü kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı Sezgin Koç, "Sanık söylediği sözleri kabul ediyor. Sanık şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ancak, sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmektedir. Ülkede milyonlarca imam hatipli vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa, binlerce kişinin zarar göreceği açıktır. Sanığın beraat etmesi halde, herhangi bir kişinin toplulukta sapık dersem benim yargılanmamı gerektirecek bir durum olmayacak diye düşünecektir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gülşen'in duruşması ertelendi!

GÜLŞEN'İN AVUKATI 'GÜVENCE BEDELİ'NİN İADESİNİ İSTEDİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurt dışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi. Mahkeme, güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi. Güvence bedeli olarak ödenin paranın 250 bin TL olduğu öğrenildi.

Gülşen'in duruşması ertelendi!

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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