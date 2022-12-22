Bruce Willis dede oluyor...

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten (67) kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.DEDE OLUYORUzun bir süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis, şimdilerde dede olmaya hazırlanıyor. Willis’in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, anne olacağını açıkladı. 34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını duyurdu.“BABAM ERKEK TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYOR" DEMİŞTİRumer Willis, daha önce verdiği bir röportajda babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için erkek enerjisine ihtiyacı olduğunu belirten Willis, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var. Onu anlıyorum" demişti.ÜÇ KIZLARI VARBirlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ile Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.'AFAZİ' HAKKINDAAfazi', beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADIÖte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.