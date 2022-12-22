Bruce Willis dede oluyor...
Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in Demi Moore ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, hamile olduğunu duyurdu. Doğacak bebek, Demi ve Bruce’un ilk torunu olacak. 1987-2000 yılları arasında evli kalan çiftin ayrıca Scout (31) ve Tallulah (28) isimli iki kızları daha bulunuyor.
Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'ten (67) kötü haber gelmişti. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.
DEDE OLUYOR
Uzun bir süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis, şimdilerde dede olmaya hazırlanıyor. Willis’in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, anne olacağını açıkladı. 34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını duyurdu.
“BABAM ERKEK TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYOR" DEMİŞTİ
Rumer Willis, daha önce verdiği bir röportajda babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.
Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için erkek enerjisine ihtiyacı olduğunu belirten Willis, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var. Onu anlıyorum" demişti.
ÜÇ KIZLARI VAR
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ile Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
'AFAZİ' HAKKINDA
Afazi', beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.
BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI
Öte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.
DEDE OLUYOR
Uzun bir süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis, şimdilerde dede olmaya hazırlanıyor. Willis’in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, anne olacağını açıkladı. 34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını duyurdu.
“BABAM ERKEK TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYOR" DEMİŞTİ
Rumer Willis, daha önce verdiği bir röportajda babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.
Babasının ailede çok fazla kadın olduğu için erkek enerjisine ihtiyacı olduğunu belirten Willis, "Beş kızı var, gerçekten çok fazla kadın enerjisi var. Onu anlıyorum" demişti.
ÜÇ KIZLARI VAR
Birlikteliklerinden Tallulah (28), Scout ( 31) ve Rumer (34) adlarında üç kızı olan eski eşler Demi Moore ile Bruce Willis, yakın arkadaş olarak ilişkilerini sürdürüyor.
'AFAZİ' HAKKINDA
Afazi', beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.
BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI
Öte yandan Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.