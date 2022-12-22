Bir dizi aşkı daha bitti!

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti Gizli Saklı dizisinde başlayan dizi aşkını gerçek hayata taşımış ve sevgili olmuşlardı. Ancak bir dizi aşkı daha son buldu. Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ayrılık kararı aldılar.

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti yaz sezonunda Gizli saklı dizisinde rol almışlardı. Dizide birbirlerine zamanla aşık olan iki karakteri oynayan iki isim bu aşkı gerçek hayata da taşımış sevgili olmuşlardı. Ancak çiftten kötü haber geldi. Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ayrılık kararı aldılar.



SİNEM ÜNSAL İLE HALİT ÖZGÜR SARI AYRILDI



Sinem Ünsal, şimdilerde Aydınlıkevler tiyatro oyununda sahne alıyor. Belgrad'a dahi tatile giden çiftin ayrılık kararını, fikir ayrılıkları yaşadıkları için aldıkları öne sürüldü. Halit Özgür Sarı ise Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizileri ile yıldızını parlatmayı başarmıştı.



