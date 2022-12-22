Belçim Bilgin 'Roza' setinde!
‘Roza’ filminin çekimleri, Mersin’de devam ediyor. Belçim Bilgin, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan filmde ‘Fate’ karakterine hayat veriyor.
Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği, senaryosunu Sultan Turan Kızılay'ın kaleme aldığı Roza filminin kamera arkasından fotoğraflar yayınlandı.
Belçim Bilgin’in ‘Fate’ karakterine büründüğü yapımın kadrosunda; Bilgin'in yanı sıra Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay ve İrem Sultan Cengiz’in yer alyor.
Belçim Bilgin’in ‘Fate’ karakterine büründüğü yapımın kadrosunda; Bilgin'in yanı sıra Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay ve İrem Sultan Cengiz’in yer alyor.