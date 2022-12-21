Pakize Suda hayatını kaybetti!
Bir süredir demans (Bunama) hastalığyla mücadele eden ve hiç kimseyi tanımadığı öne sürülen oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybetti.
Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti.
70 yaşındaydı
Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Pakize Suda, Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı
70 yaşındaydı
Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Pakize Suda, Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı