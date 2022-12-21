Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla gezmelerde

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 15 Nisan 2022'de ilk çocuğu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu. Ünlü oyuncu ilk kez oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

2016'da dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile 8 aylık oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları yayınlamıştı.



Dizer'in ardından Tatlıtuğ da kural bozdu. Ünlü oyuncu, oğluyla fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun fotoğrafı yoğun ilgi gördü.



BABA-OĞULUN EV HALİ



Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyun oynadığı anlarını yayınlamıştı.



Geçtiğimiz aylarda oğlunun elinin şeklini koluna dövme yaptıran ünlü oyuncunun baba-oğul paylaşımına "Adamın ev hali bile karizmatik", "Şu babanın tatlılığına bakın" ve "Böyle yakışıklı baba mı olur?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.



OĞULLARINI DENİZLE TANIŞTIRDILAR



Geçen yaz Bodrum'da tatil yapan çift, oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırmıştı. Tatil sezonunu kapatan Başak Dizer, eşi ve bebeğiyle denizde çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kapanış" notuyla yayınlamıştı.



İŞTE KURT EFE



Daha önce "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi" yanıtını veren Tatlıtuğ'un oğlu, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.



Denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında alan oyuncu, objektiflere böyle yansımıştı. Başak Dizer, ilerleyen dakikalarda oğlunu bakıcısının kucağına vermişti. O anlarda Kurt Efe'nin yüzü kameralara daha net yansımıştı.



"BABALIĞA ALIŞTIM"



Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.



Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu" demişti.

