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İpek Filiz Yazıcı'dan düğün açıklaması

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı (20) ve müzisyen Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ve hazırlıklara başlayan ünlü çift, önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da düğün yapacak. Kız kardeşiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Yazıcı, "Düğün hazırlıkları için geziyorum, son düzlükteyiz" dedi.

Ekleme: 21.12.2022 - 09:06 Güncelleme: 21.12.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Mutlu bir birliktelikleri olan Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ"

Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düşmüştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.

ROMA'DA SÜRPRİZ NİKÂH

İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Roma'da Kolezyum'un önünde poz veren ünlü çift, siyah beyaz olarak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Yeni evli çift, paylaşımlarına "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim 2022) notunu düşmüştü.

İSTANBUL'DA DÜĞÜN OLACAK

Müzisyen Ufuk Beydemir ile Roma'da sürpriz nikahla dünya evine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı, dostları ve ailesi için önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da düğün yapacak. Kız kardeşi ile önceki gün Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıyan Yazıcı düğün alışverişine çıktıklarını belirtip, 25 Aralık'ta bir otelde düğün yapacaklarını söyledi.
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