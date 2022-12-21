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Filiz Akın'dan korkutan haber!

Filiz Akın sağlık durumu hakkında üzen bir haber verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Filiz Akın, üst kulağından şüpheli bir dokunun ameliyatla kendisinden alındığını açıkladı.

Ekleme: 21.12.2022 - 09:00 Güncelleme: 21.12.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

FİLİZ AKIN'DAN KORKUTAN HABER

'Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastahane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.'

Filiz Akın bir dönem kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu. Akın uzun zamandır İstanbul dışında yaşıyor.

Filiz Akın'dan korkutan haber!
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