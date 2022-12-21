Filiz Akın'dan korkutan haber!

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Filiz Akın'dan üzen bir haber geldi. Yeşilçam'ın 4 Yapraklı Yonca'sı olarak kabul edilen Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik arasında bulunan Filiz Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:'Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastahane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.'Filiz Akın bir dönem kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu. Akın uzun zamandır İstanbul dışında yaşıyor.