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Aslıhan Doğan Turan'dan çocuk açıklaması

Sosyetik isim Aslıhan Doğan Turan, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 21.12.2022 - 09:20 Güncelleme: 21.12.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Barcelona'da da forma giyen son olarak Galatasaray forması giydikten sonra yeşil sahalara veda eden Arda Turan'ın eşi sosyetenin en ünlü kadınlarından biri olan Aslıhan Doğan Turan, A Para programının Yıldızlı Sohbetler bölümünde Funda Karayel'e konuk oldu.

Sosyetik isim, eşi Arda Turan'la ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamalrından ara başlıklar:

"Aşkımız ölmedi"

“Flört döneminde ayrı kaldığımız zamanlar, birbirimizin kıymetini daha iyi anladık. İyi geldi ve bizi evliliğe götürdü. Çocuklar bizi olumsuz etkilemedi. Evlilik aşkımızı öldürmedi.

"İnanmıyorum"

Evlilikte çok sakinlik bana göre iyi değil. Ara sıra kavga olması lazım. Tutkudur bu. Tadı tuzudur. Stabil, aşırı dingin ilişkilere inanmıyorum. Arda da ben de kıskancız. Onun sinir olacağı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmam.

"Arda dışarıdan sert görünüyor"

Aslıhan, Arda için de “Beklemediğim anlarda romantik sürprizler yapar. Dışarıdan sert görünür ama çocuk gibidir. Trip atar. Küser. İnatlaşır. Fazlasıyla merhametli, iyi kalpli ve bonkördür.

"3. çocuğu istiyoruz"

Hamza Arda ve Asil Aslan ile evliliğimizi çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Arda fedakâr bir babadır. Çocuklarımıza karşı sevgi dolu. Ailesi için her şeyi yapar. Üçüncü çocuğu çok istiyoruz." diye konuştu.
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