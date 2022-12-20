Sinan Akçıl'dan 'evlilik' açıklaması!

Oyuncu Burcu Kıratlı (33) ile Ocak 2019 ve Şubat 2021'de nikâh masasına oturan ve iki evlilik de boşanma ile sonuçlanan şarkıcı Sinan Akçıl (40), evlilik üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Burcu Kıratlı ile ilk evliliği dokuz ayda biten, güzel oyuncudan 11 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez boşanan, şimdilerde Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, katıldığı programda içini döktü."EVLİLİK AĞIR GELMEYE BAŞLADI"Ünlü şarkıcı, “Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Çok güzel bir kurum tabii ama ‘evlisin’ baskısını hissedince, ilişkiden evliliğe döndüğünde ağır gelmeye başladı o, dikkat. ‘Evlisin’ kurallarına ilk evliliğimde uymadım, boşandım tekrar aynı kadınla evlendim" dedi.