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Rıfat Ilgaz'ın oğlu yaşamını yitirdi!

Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevi'nin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti.

Ekleme: 20.12.2022 - 01:25 Güncelleme: 20.12.2022 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, hayata veda etti. Sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınları'nın sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz" sözleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevi'ni kurdu. Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.
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