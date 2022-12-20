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Meşhur çift Survivor'a gidiyor!

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın kozlarını Survivor'da paylaşacağı konuşuluyor.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:50 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı

Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.

Eski eşler yarışacak

Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ‘Survivor’a gideceği iddia edildi. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi. Eski çift, teklifi kabul etmesine rağmen, daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini iletti.
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