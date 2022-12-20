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Hasan Can Kaya’ya sürpriz doğum günü...

'Konuşanlar' programı ile adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya, 33'üncü yaşını, başrolde yer aldığı ilk sinema filmi ‘Çok Aşk’ın setinde kutladı. Film ekibi, ünlü komedyenin ailesi ve arkadaşlarının sürpriz yaptığı kutlamada eğlenceli anlar yaşandı.

Ekleme: 20.12.2022 - 01:22 Güncelleme: 20.12.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir film çekimleri için hummalı bir çalışma içinde olan Hasan Can Kaya'ya yapılan yaş günü kutlaması, komedyene duygusal anlar yaşattı. Sürpriz kutlamada ünlü ismin rol arkadaşları Büşra Pekin, Barış Yıldız ve yönetmen Kıvanç Baruönü’nün yanı sıra filmin yapım ekibi ve arkadaşları da yer aldı.

Hasan Can Kaya’ya sürpriz doğum günü...

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Hasan Can Kaya’nın ailesi de sürpriz yaparak kutlamaya geldi. 33 yaşındaki komedyen, "Set ortamını bir partiye dönüştürdünüz, hepinize çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum” sözleriyle sevincini dile getirdi.

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