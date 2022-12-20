Hasan Can Kaya’ya sürpriz doğum günü...

Uzun süredir film çekimleri için hummalı bir çalışma içinde olan Hasan Can Kaya'ya yapılan yaş günü kutlaması, komedyene duygusal anlar yaşattı. Sürpriz kutlamada ünlü ismin rol arkadaşları Büşra Pekin, Barış Yıldız ve yönetmen Kıvanç Baruönü’nün yanı sıra filmin yapım ekibi ve arkadaşları da yer aldı."ÇOK MUTLU OLDUM"Hasan Can Kaya’nın ailesi de sürpriz yaparak kutlamaya geldi. 33 yaşındaki komedyen, "Set ortamını bir partiye dönüştürdünüz, hepinize çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum” sözleriyle sevincini dile getirdi.