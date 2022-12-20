  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ezgi Mola'ya Ebru Gündeş jesti

Ebru Gündeş’ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola’ya büyük jest geldi.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:03 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Birçok eğlence mekanı işleten Mustafa Aksakallı ile yıllardır ilişki yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, önümüzdeki sene için evlilik planları yapmaya başladı.

Son olarak Ebru Gündeş’ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola’ya, büyük jest geldi. Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı’yla nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun düğününde sahne alacak.

"Bana haber verin"
Geçtiğimiz günlerde Mola’yı aradığı söylenen Gündeş’in, “Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum.” dediği öğrenildi.
Saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: Önce kazandırıp sonra dolandırdılar
Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
ABD'de Bayraktar Kızılelma şaşkınlığı: 10 ay içinde uçtu
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Asgari ücrette karar günü
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Bakan Nebati: BES'te fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaştı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
ABD’de Kongre Baskını soruşturmasında yeni gelişme...
Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Bakan Nebati açıkladı! 'KGF paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi sunulacak'
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması...
AB doğal gazda tavan fiyatı belirledi!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! 'Çok yakında' diyerek duyurdu!
HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit! 'Altı ay sonra hesap vereceksin'
Alevi de biziz Sünni de biziz: Devlet Bahçeli arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti
Yargıtay Başsavcılığından HDP'nin hazine hesaplarına bloke talebi...
Netanyahu'nun kuracağı hükumete tepkiler büyüyor! İsrailliler ülkeyi terk edecek...
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası çok sayıda il alarmda: Beklenen kar bugün yurda giriş yapıyor

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Uçağa binmeden önce 2. kattan düşmüştü! Beyza Taşkıran’ın son sözleri ortaya çıktı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar