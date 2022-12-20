Ezgi Mola'ya Ebru Gündeş jesti

Ebru Gündeş’ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola’ya büyük jest geldi.

Birçok eğlence mekanı işleten Mustafa Aksakallı ile yıllardır ilişki yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, önümüzdeki sene için evlilik planları yapmaya başladı.



Son olarak Ebru Gündeş’ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola’ya, büyük jest geldi. Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı’yla nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun düğününde sahne alacak.



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Geçtiğimiz günlerde Mola’yı aradığı söylenen Gündeş’in, “Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum.” dediği öğrenildi.

