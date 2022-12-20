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Doğum gününde bağış istedi

Oyuncu Sarp Levendoğlu, 25 Aralık tarihli doğum gününde otizmli çocuklara destek oluyor. Levendoğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile doğum günü kampanyası başlattı.

Ekleme: 20.12.2022 - 21:32 Güncelleme: 20.12.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Sarp Levendoğlu, 2022 yılını iyilik dolu bir hareketle kapatıyor. Doğum gününü otizmli çocuklara hediye eden ünlü oyuncu, anlamlı kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesaplarından yaptı.

Doğum gününde bağış istedi

Sarp Levendoğlu Instagram hesabında “Sevgili ailem ve dostlarım, 25 Aralık benim doğum günüm. Yeni yaşımda bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar ile onların hayatına dokunmak olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

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