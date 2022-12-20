Cansu Tosun'dan 'ikinci çocuk' açıklaması...

2018 yılında nikâh masasına oturan Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti. Güzel oyuncu, 'ikinci çocuk'la ilgili açıklama yaptı.

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018'de hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçtiğimiz yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.Şamdan Plus dergisine röportaj veren 34 yaşındaki oyuncu, "Büyük konuşmak istemnem ama biz hep tek çocuk istiyorduk. İkinciyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.