Binnur Kaya'dan nostaljik paylaşım!
'İnşaat', 'Babam ve Oğlum', 'Yabancı Damat', 'Avrupa Yakası', 'Vavien', 'Türk Malı', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Cinayet Süsü' ve 'Kırmızı Oda' gibi çok izlenen dizi ve filmlerde kamera karşısına geçen oyuncu Binnur Kaya, sosyal medyada çocukluk fotoğrafını yayınladı. Usta sanatçı Filiz Akın'ın da yer aldığı kare büyük ilgi gördü.
Ankara doğumlu olan Binnur Kaya, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul'a yerleşti. Tiyatro oyunları ile sahneye adım atan, daha sonra televizyon kariyeri başlayan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. 50 yaşındaki başarılı oyuncu, Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayınladı ve duygu yüklü bir not düştü.
"GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"
Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun.
FİLİZ AKIN KAYITSIZ KALMADI
79 yaşındaki sanatçı Filiz Akın, Binnur Kaya'nın binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.
"GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"
Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun.
FİLİZ AKIN KAYITSIZ KALMADI
79 yaşındaki sanatçı Filiz Akın, Binnur Kaya'nın binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.