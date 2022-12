Binnur Kaya'dan nostaljik paylaşım!

Ankara doğumlu olan Binnur Kaya, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul'a yerleşti. Tiyatro oyunları ile sahneye adım atan, daha sonra televizyon kariyeri başlayan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. 50 yaşındaki başarılı oyuncu, Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'ın da yer aldığı bir fotoğraf yayınladı ve duygu yüklü bir not düştü."GÜZEL HAYALLER KURAN GÜZEL ÇOCUKLARDIK"Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun.FİLİZ AKIN KAYITSIZ KALMADI79 yaşındaki sanatçı Filiz Akın, Binnur Kaya'nın binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.