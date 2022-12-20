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Altın Palmiye ödüllerinde Yılın Giyim Erkek markası Kığılı oldu

9'uncu kere düzenlenen Yılın Altın Palmiye ödüllerinde ödüller sahiplerini buldu.

Ekleme: 20.12.2022 - 11:22 Güncelleme: 20.12.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl 9.su düzenlenen Golden Palm Awards ödül gecesinde yoğun katılımla ödüller sahiplerini buldu. Ece Erken ve Mehmet Çelik'in sunduğu bu özel gecede ünlü isimler ödülleri almak için sahneye davet edildi.

BİR ÖDÜL DE KIĞILI'YA

84 yıllık tecrübesi, moda sektörüne getirdiği yeniliklerle Kığılı yılın erkek giyim markası ödülünün sahibi oldu. Ödülü kurumsal iletişim direktörü Burhan Denizli teslim aldı.

Altın Palmiye ödüllerinde Yılın Giyim Erkek markası Kığılı oldu

Altın Palmiye ödüllerinde Yılın Giyim Erkek markası Kığılı oldu



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