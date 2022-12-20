Altın Palmiye ödüllerinde Yılın Giyim Erkek markası Kığılı oldu

Bu yıl 9.su düzenlenen Golden Palm Awards ödül gecesinde yoğun katılımla ödüller sahiplerini buldu. Ece Erken ve Mehmet Çelik'in sunduğu bu özel gecede ünlü isimler ödülleri almak için sahneye davet edildi.84 yıllık tecrübesi, moda sektörüne getirdiği yeniliklerle Kığılı yılın erkek giyim markası ödülünün sahibi oldu. Ödülü kurumsal iletişim direktörü Burhan Denizli teslim aldı.