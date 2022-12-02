. Son hali herkesi şaşırttı!
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Son hali herkesi şaşırttı!

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in inanılmaz değişimi…

Ekleme: 2.12.2022 - 09:16 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyada gündem oldu.

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi. Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu. Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti. Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi. Paköz'ün son hali ise takipçileri tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", 'Yüzüne ne oldu?'gibi yorumlar yer aldı.

"DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

57 yaşındaki sunucu gelen bu yorumlar üzerine sessizliğini bozmuştu.  Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’
O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." ifadelerini kullanmıştı…

İŞTE SERAP PAKÖZ'ÜN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMI

Son hali herkesi şaşırttı!








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