. Onur Ünlü'den 'evlilik' cevabı!
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Beyaz Gazete
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Onur Ünlü'den 'evlilik' cevabı!

Son olarak 'Bomboş' adlı yapımın yönetmenliği üstlenen ve uzun süredir kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Ünlü, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ekleme: 2.12.2022 - 08:49 Güncelleme: 2.12.2022 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
'Kuzey Güney' dizisinde canlandırdığı 'Simay' karakteriyle şöhreti yakalayan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıl yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile samimi itiraflarda bulunmuştu. Marie Claire dergisine röportaj veren Ergüçlü, şu ifadeleri kullanmıştı:

Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum.

"BRAD PITT Mİ, ONUR ÜNLÜ MÜ?"

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına da konuk olan Hazar Ergüçlü, "Brad Pitt mi, Onur Ünlü'yle mi paraşütten atlamak isterdin?" sorusuna "Ay, iğrençsiniz. Kalkıp gidiyorum. Onur'cuğum tabii ki" yanıtını vermişti.

"GİDEBİLECEĞİM KADAR İLERİ GİDİYORUM"

Geçtiğimiz ay ise bir dijital platformun verdiği davete katılan oyuncu Hazar Ergüçlü, transparan elbisesi ile tüm bakışları üzerinde toplamıştı. İddialı tarzıyla sık sık gündem olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: 

Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'acaba çok mu açık' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor.

"ÇOK ÖZEL BİR SORU"

Onur Ünlü, tüm bunların ardından geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünlü, "Son dönemde Stand-up gösterileri ve senaryo okumalarına ağırlık vermiş durumdayım" açıklamasını yaptı.

Yönetmen ve oyuncu, "Hazal hanımla evlilik tarihini belirlediniz mi, ne zaman evleneceksiniz?" sorusu üzerine espri yaparak şu yanıtı verdi:

Bu çok özel bir soru. Hep beraber bir tarih seçelim, o zaman evlenelim!


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