. Beren Saat'in konuşması Doğulu'yu ağlattı

Beren Saat ile Kenan Doğulu, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'ne damga vurdular. Beren Saat'in ödül sırasında kurduğu bazı cümleler, eşi Kenan Doğulu'yu ağlattı. O anlar, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nin de önüne geçti.