Beren Saat'in konuşması Doğulu'yu ağlattı
Beren Saat ile Kenan Doğulu, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'ne damga vurdular. Beren Saat'in ödül sırasında kurduğu bazı cümleler, eşi Kenan Doğulu'yu ağlattı. O anlar, GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nin de önüne geçti.
'GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri' dün gece sahiplerini buldu. Bu yıl 'Yılın İkonu' seçilen isim şarkıcı Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu'ya ödülünü, 7 yıl önce evlendiği eşi oyuncu Beren Saat verdi.
BEREN SAAT'TEN KENAN DOĞULU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR
Kariyerinde 30. yılını dolduran eşi Kenan Doğulu'ya ödülünü verirken duygulanan Beren Saat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
'Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim.'
Bu sözler sonrası Kenan Doğulu, gözyaşlarına hakim olamadı.
BEREN SAAT'TEN KENAN DOĞULU'NA ÖZEL TEŞEKKÜR
Kariyerinde 30. yılını dolduran eşi Kenan Doğulu'ya ödülünü verirken duygulanan Beren Saat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
'Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim.'
Bu sözler sonrası Kenan Doğulu, gözyaşlarına hakim olamadı.