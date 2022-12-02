. Ameliyat sonrası ilk açıklama!
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ameliyat sonrası ilk açıklama!

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiği ve kanser olma ihtimalinin olduğunu söyledi. Ameliyata alınan Armağan Çağlayan, 4,5 saatlik operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Çağlayan, "Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek." dedi.

Ekleme: 2.12.2022 - 09:12 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde YouTube çektiği videolar ile adından söz ettiren Armağan Çağlayan, 'Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.' açıklaması ile sevenlerini üzmüştü.

Daha sonra biyopsi yapılan ve hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıklayan Armağan Çağlayan, 'Selamlar... Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere... Herkese her şey için çooook teşekkürler... Sevgiler...' ifadelerini kullanmıştı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA GELDİ
Dün ameliyat olan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, '4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar' ifadelerini kullandı.
CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı