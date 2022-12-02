Ameliyat sonrası ilk açıklama!

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiği ve kanser olma ihtimalinin olduğunu söyledi. Ameliyata alınan Armağan Çağlayan, 4,5 saatlik operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Çağlayan, "Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek." dedi.

Son dönemde YouTube çektiği videolar ile adından söz ettiren Armağan Çağlayan, 'Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.' açıklaması ile sevenlerini üzmüştü.



Daha sonra biyopsi yapılan ve hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıklayan Armağan Çağlayan, 'Selamlar... Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere... Herkese her şey için çooook teşekkürler... Sevgiler...' ifadelerini kullanmıştı.



ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA GELDİ



Dün ameliyat olan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, '4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar' ifadelerini kullandı.

