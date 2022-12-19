Zeynep Bastık son durumunu açıkladı!

Zeynep Bastık merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırmıştı. Haberi sosyal medyadan duyuran popçu, "Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz" diyerek sahnelere zorunlu olarak ara verdiğini duyurmuştu. Genç şarkıcı, yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı..

Yoğun konser takvimiyle son günlerde çok konuşulan Zeynep Bastık, iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştuGenç şarkıcı bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Bastık, son sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi verdi."MİNİK MİNİK YÜRÜYORUM"Instagram'dan bu pozunu paylaşan Bastık, "Minik minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrıyla kalktım ama şimdi yavaş yavaş azaldı. Ben kısa zamanda zımba gibi olurum" notunu düştü.