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Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması

Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir konuştu.

Ekleme: 19.12.2022 - 09:41 Güncelleme: 19.12.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Mert Ramazan Demir’in, Kubilay Aka ile kavga ettiği haberi gündemde yer almıştı.

Kavganın nedeninin, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın ''Herkes hareketlerine dikkat edecek.'' sözleri olduğu iddia edilmişti. Olaylı gece ile ilgili Mert Ramazan Demir’den açıklama geldi.

"Kavga edilmedi"

Demir, “Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim.

"Samimiyetimiz yeni değil"

Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız… Saçma sapan bir yere gitti mevzu… Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok.” dedi.

Mert Ramazan Demir'den kavga açıklaması
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