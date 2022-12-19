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Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti...

Oynadığı dizi karakterleri 'Çaycı Hüseyin' ile bilinen Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti.

Ekleme: 19.12.2022 - 01:49 Güncelleme: 19.12.2022 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti...

BABASI GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

Uzun yıllar ekranda olan fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle adından söz ettiren Alparslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, 2021 yılında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görürken vefat emişti.

Çaycı Hüseyin'in annesi hayatını kaybetti...

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 27 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştur. Ortaokulda yaşadığı zorluklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Turizm sektöründe belirli bir süre çalıştıktan sonra çevresi sayesinde 1993 yılında Bursa Devlet Tiyatrosuna katılmıştır. 11 adet oyunda rol almıştır. 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Ayrılsakta Beraberiz dizisi ile TV dizi hayatına başlamıştır. Alpaslan Özmol, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Alpaslan Özmol, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınmıştır. "Çaylarrrrrrr" repliği hafızalara kazınmıştır. Alpaslan Özmol hiç evlenmemiştir.
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