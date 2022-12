Aslı Enver eşiyle ilk kez görüntülendi

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da görüntülendi. 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlenen ve nikahtan günler sonra da hamile olduğunu öğren Enver, eşiyle ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.Evlerine doğru yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, 'Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Anne ve babaların vardır ya hani bir kuralı, çocuk için de konuşmamak lazım ama her şey yolunda' ifadelerini kullandı.Evlilik teklifinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Aslı Enver, 'Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi' diyerek kahkaha attı.Öte yandan Budak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Enver, 'Demir'i de sormak istiyoruz. Aranız nasıl?' sorusuna ise 'Ya o da çok tatlı. Her şey çok iyi. Ama hassastır ya o şeyler. Teşekkür ederim' yanıtını verdi.Berkin Gökbudak, kendisine yöneltilen 'Aslı Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?' sorusunun sorulması üzerine Enver, 'Hadi biraz beni öv' diyerek araya girdi. Gökbudak, eşinin sözlerinin ardından 'Aslı'yla gurur duyuyorum. Önceden de takip ediyordum. Kendisi çok başarılı bir oyuncu' ifadelerini kullandı. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.Bebek için evlendiği ileri sürülen Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde de konuyla ilgili sorulara 'Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum' yanıt vermekle yetinmişti.Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor' şeklinde konuşmuştu.Aslı Enver, 2012'de meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri 2015'te bitmişti.