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Alişan kardeş özlemini anlattı!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeş acısı dinmeyen ve zor günler geçiren Alişan, sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum" dedi.

Ekleme: 19.12.2022 - 01:58 Güncelleme: 19.12.2022 - 02:00 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüse yenilmişti.

Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'a sahip çıkmıştı.

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı; "Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

Alişan kardeş özlemini anlattı!

"CANIMIN PARÇASI"

Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan bir paylaşım yaparak özlemini dile getirdi:

Çok özledim çok.. Bir sene daha bitecek sensiz..Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim.. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. Abi sahne saati geldi diye aramanı, abi bu ay çok iyi, abi nasıl oldun düzeldi mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki..Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim.. Seni çok seviyorum canımın parçası…

Alişan kardeş özlemini anlattı!

"BU SON İÇTEN GÜLDÜĞÜN FOTOĞRAFIMIZDI"

Öte yandan zaman zaman acısını sosyal medya hesabından dile getiren Alişan, annesi ve kardeşiyle olan bir pozunu paylaşmış ve annesine seslenmişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam."

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