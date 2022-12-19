Alina Boz'un telefon trafiği dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Alina Boz, önceki gün geldiği AVM'de spor tarzı ve makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çekti.

Alina Boz, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında telefonla konuşarak aracını bekleyen Alina Boz, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlere; "Kusura bakmayın, önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Sonra sohbet ederiz." demekle yetindi.Spor tarzı ve makyajsız doğal güzelliği ile dikkat çeken Alina Boz, aracının gelmesiyle teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.