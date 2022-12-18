Yeğeni Mavi ile ilgili duygulandıran paylaşım!

Hande Erçel'in yeğeni Mavi bir süredir yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü tedavi görüyordu. Bu süreçte yeğeni Mavi'yi ve ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmayan Hande Erçel, bu süreçte yeni dönem çalışmalarını da yeğenine göre şekillendirmişti. Ünlü oyuncudan, 3 yaşına basan yeğeni ile alakalı duygusal bir paylaşım geldi.Erçel paylaşımında yeğeni Mavi'ye yer verip şu ifadeleri kullandı:"Özgür kız Mavi. Senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan... Tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman seni seviyorum tetesi. Mavi 3 yaşında."