Ünlü çiftten üzücü haber geldi

İlişkileri 3'üncü yılında süren çift, ani bir ayrılık kararı aldı. İkilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı biliniyor.

22 yaşındaki ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutuan ile meslektaşı Deniz Can Aktaş, 3.5 sene önce ilişki yaşamaya başladı.



Yıllar süren doludizgin ilişkinin evliliğe gitmesi beklenirken, çiftten ani bir karar geldi.



Ayrıldılar

Hafsanur Sancaktutan ile Denizcan Aktaş 3.5 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.



İkilinin ani kararının sebebi henüz bilinmiyor.



Sancaktutan ve Aktaş'ın ilişkilerini dostça sonlandırdıkları belirtiliyor.



Bir diğer yandan Sancaktutan, son olarak bir dizide mastürbasyon yaptığı sahnelerle gündem olmuştu.