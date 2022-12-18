Rihanna bebeğini paylaştı!

Rihanna, rapçi eşi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarını almıştı. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, bebeği hakkında bu zamana kadar hiçbir paylaşım yapmamış ve merakları üzerinde toplamıştı. Rihanna bu merakı daha fazla uzatmadı ve bebeğinin fotoğrafını ilk kez TikTok uygulaması üzerinden paylaştı. Sosyal medya bu paylaşım ile adeta yıkıldı.Grammy ödüllü dünya yıldızı şarkıcı Rihanna, çocuğu ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Dünyaca ünlü rapçi eşi ASAP Rocky ile bebeklerini ilk kez sekiz ay kadar önce kucaklarına alan iki isim, bu paylaşım ile yeniden dünya magazininin en çok konuşulan isimleri arasına yerleştiler.İşte Rihanna'nın bebeği!