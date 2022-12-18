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Beyaz Gazete
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Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü açıklaması

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü 6 yıla yakın süren aşkları sona ermişti. Hazar Ergüçlü'nün yıpranma yaşandı açıklamasının ardından Onur Ünlü de sessizliğini bozdu.

Ekleme: 18.12.2022 - 16:20 Güncelleme: 18.12.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün ilişkileri sona ermişti. Tam 6 yıla yakın bir süredir birlikte olan çiftin bu ayrılık kararı sonrası Hazar Ergüçlü, "5 yıllık bir yıpranma yaşandı" demişti. Onur Ünlü'den de bu konu hakkında ilk yorum geldi.

ONUR ÜNLÜ'DEN HAZAR ERGÜÇLÜ AÇIKLAMASI: "OLMAYINCA OLMUYOR"

Cihangir'de bir mekanda gerçekleştireceği stand-up gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ünlü, biten ilişkileri hakkında şunları söyledi:

"Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek karar verdik."
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