  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Madrid’de Onur Seyit Yaran rüzgârı

Cumartesi akşamları ekranlara gelen, hem Türkiye’de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim’in sevilen oyuncularından Onur Seyit Yaran, Madrid’den fırtına gibi geçti.

Ekleme: 18.12.2022 - 00:14 Güncelleme: 18.12.2022 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı diziler sayesinde ünü sınırları aşan ve İspanya'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Seyit Yaran, katıldığı televizyon ve dergi çekimlerinde İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

İspanya'nın en büyük televizyon kanallarından Antena 3'ün daveti üzerine Madrid'e giden genç oyuncuyu kanal binasında hayranları karşıladı. Coşkulu kalabalığı karşısında bulunca şaşıran Yaran, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

İSPANYOLCA TEŞEKKÜR ETTİ

Onur Seyit Yaran, İspanya'da yazılı basına da konuştu. Başta Hola dergisi olmak üzere 10 ayrı dergi, ünlü oyuncuyla röportaj yaptı. İspanya'da gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan Onur Seyit Yaran, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla da dile getirerek sevenlerine İspanyolca teşekkür etti: "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum. Güzel ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim, görüşmek üzere."

TEKLİFLER ALDI

Madrid sokaklarında yolu hayranları tarafından kesilen Onur Seyit Yaran, İspanya ziyareti sırasında oyunculuk teklifleri de aldı. Yaran, kariyer hedefleri arasında yurt dışının da olduğunu ve bu teklifleri mutlaka değerlendireceğini söyledi.
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı