  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,81 - 19,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte Survivor 2024'ün dördüncü yarışmacısı

'Survivor' izleyicileri, fenomen yarışmanın ocak ayında başlaması beklenen yeni sezonu için geri sayıma geçerken, yapımcı Acun Ilıcalı'dan art arda sürprizler geliyor. Eski şampiyonların da yarıştığı All Star'da kupayı Nisa Bölükbaşı'nın kaldırmasının tartışma konusu olması nedeniyle gündeme gelen ünlü televizyoncu, Survivor 2023'te mücadele edecek bir ünlüyü daha duyurdu.

Ekleme: 18.12.2022 - 01:18 Güncelleme: 18.12.2022 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti: Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.

BERDAN MARDİNİ, SURVIVOR'A GİDİYOR!

Çok izlenen formatı için hazırlıkalara hız veren Acun Ilıcalı, merakla beklenen yapımın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİM

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim de belli olmuştu. Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıklamıştı.

MURAT EKEN DE KADRODA

Instagram hesabından dün akşam bir paylaşımda bulunan başarılı televizyoncu, oyuncu Murat Eken'in, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı, 'Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim' mesajını yazdı.

SURVİVOR'IN SON BOMBASI YUSUF GÜNEY

Şarkıcı Berdan Mardini, 'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalan Ümit Erdim ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Murat Eken'in ardından Survivor 2023 kadrosundan bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in, yeni sezonda yarışmada mücadele edeceğini açıkladı. Ilıcalı, 38 yaşındaki şarkıcıya başarılar diledi.

MERVE BOLUĞUR'UN SURVIVOR HAZIRLIĞI

Öte yandan Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un da Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği konuşulan oyuncu, uzun zaman sonra ekrana dönmüş olacak. Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı belirtildi.
Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Hükümet 7 bin 800'ün üzerini düşünüyor' diyerek rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım
Dosta güven düşmana korku! İstanbul'da özel harekat polisinden nefes kesen tatbikat!
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme: Bakımsızlık nedeniyle ölen minik Nur Elif'in babaannesi gözaltında
Meral Akşener’in danışmanından seçimlerde HDP desteği itirafı
Muharrem İnce'den CHP'ye salvolar: FETÖ'cüler orada
Selçuk Bayraktar: KIZILELMA'dan sonra uzayla ilgili projelerimiz var
İçişleri duyurdu: Cudi Dağı bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz...
Yunan uçaklarından Ege'de taciz: Gerekli karşılık verildi
Bakan Bilgin tarih verdi: Uzlaşma sağlayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
Eskişehir’de yürek burkan olay: 6 yaşındaki Nur Elif bakımsızlıktan öldü
Antalya'yı karıştıran kadın! Binaya patlayıcı koydu... İlk vukuatı değil! Pompalıyla dehşet saçtığı ortaya çıktı
Balıkesir'deki suç şebekesi genç kızın ihbarıyla çökertildi
AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi
Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Tatbikata başladılar
17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

17 Aralık 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği açıklama geldi: EYT ne zaman açıklanacak?

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Doğada çok zor bulunuyor: Kilosu 3 bin liradan satılıyor

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Elbistan'da köpekbalığının atası sayılan 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

Twitter’da gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı: Elon Musk’tan geri adım

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı

AB'den Twitter'a tehdit gibi uyarı