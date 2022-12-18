İşte Survivor 2024'ün dördüncü yarışmacısı

'Survivor' izleyicileri, fenomen yarışmanın ocak ayında başlaması beklenen yeni sezonu için geri sayıma geçerken, yapımcı Acun Ilıcalı'dan art arda sürprizler geliyor. Eski şampiyonların da yarıştığı All Star'da kupayı Nisa Bölükbaşı'nın kaldırmasının tartışma konusu olması nedeniyle gündeme gelen ünlü televizyoncu, Survivor 2023'te mücadele edecek bir ünlüyü daha duyurdu.

Acun Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu çok izlenen formatı Survivor'da bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti: Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.



BERDAN MARDİNİ, SURVIVOR'A GİDİYOR!



Çok izlenen formatı için hazırlıkalara hız veren Acun Ilıcalı, merakla beklenen yapımın ilk yarışmacısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.



İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİM



Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim de belli olmuştu. Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıklamıştı.



MURAT EKEN DE KADRODA



Instagram hesabından dün akşam bir paylaşımda bulunan başarılı televizyoncu, oyuncu Murat Eken'in, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı, 'Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim' mesajını yazdı.



SURVİVOR'IN SON BOMBASI YUSUF GÜNEY



Şarkıcı Berdan Mardini, 'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalan Ümit Erdim ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Murat Eken'in ardından Survivor 2023 kadrosundan bir isim daha netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yusuf Güney'in, yeni sezonda yarışmada mücadele edeceğini açıkladı. Ilıcalı, 38 yaşındaki şarkıcıya başarılar diledi.



MERVE BOLUĞUR'UN SURVIVOR HAZIRLIĞI



Öte yandan Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur'un da Survivor'a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği konuşulan oyuncu, uzun zaman sonra ekrana dönmüş olacak. Boluğur'un, yarışma için hazırlıklara başladığı belirtildi.

