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Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı!

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı. İki gün önce merdivenlerden düştüğünü belirten şarkıcı, kemikler kaynayana kadar korseli şekilde istirahat edecek. "Harekete bağlı sancılar çekiyorum" diyen ünlü şarkıcı, geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle bir süre sahnelere ara verecek.

Ekleme: 17.12.2022 - 14:17 Güncelleme: 17.12.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki gün önce merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren 29 yaşındaki sanatçı, bir süre sahnelere ara vereceğini belirtti.

"CİDDİ AĞRILAR ÇEKİYORUM"

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan Zeynep Bastık, "Selam dostlar. İki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm. Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı!
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