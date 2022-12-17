Yeni filmini eşi Demet Özdemir'e izletti...

İbrahim Büyükak, senaryosunu yazdığı, yönettiği, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile başrollerini paylaştığı 'Özür Dilerim' filminin seyirciyle buluşacağı tarihe gün sayıyor. Büyükak ve yakın arkadaşı Koç, önceki akşam filmleri ‘Özür Dilerim’i ilk Demet Özdemir ve Özgür Aras’a izlettiler."İLK BİZ İZLEDİK"Özgür Aras, sosyal medya hesabından çektikleri fotoğrafı, "Özür Dilerim ama ilk biz izledik. Kahkaha atarken gözümüzden yaşlar aktı tekrar kahkahalara boğulduk. Biz çok sevdik, ve çok şanslıyız değil mi?" notuyla paylaştı. Demet Özdemir’de binlerce beğeni alan kareye, kalp emojisiyle birlikte "Of diyorum" yorumunu yazdı.