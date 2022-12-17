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Yeni evinin tadilatına 3 milyon TL harcadı!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise'nin, geçtiğimiz ay 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alması magazin gündemine oturmuştu. Şimdilerde yeni dairesine taşınmak için gün sayan ünlü ismin, Yeniköy'deki evinin tadilatı için 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Ekleme: 17.12.2022 - 01:45 Güncelleme: 17.12.2022 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini 30 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; 'Hadise, Londra'da' notunu düşmüştü.

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Yeni evinin tadilatına 3 milyon TL harcadı!

40 MİLYON TL'LİK EV

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek 'Kolay gelsin arkadaşlar' demişti.

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.

31 BİN 500 TL'LİK KONSER STİLİ

Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde de Ankara'da sevenleriyle buluşmuştu. Instagram'da ünlü isimlerin stilini inceleyen Fenomenler Ne Giymiş hesabı, Hadise'nin hayranlarından tam not alan iddialı konser stilini mercek altına almıştı. Buna göre; güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenilmişti.

22 MİLYON TL!

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ise ünlü bir mücevher markasının yeni yüzü olmuştu. Önceki aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL'ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın, 12 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başarmıştı.

Yeni evinin tadilatına 3 milyon TL harcadı!

TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, şimdilerde Dinçerler'den boşandıktan sonra aldığı yalı dairesine taşınmak için gün sayıyor.

Şarkıcının, 40 milyon TL'lik evinin tadilatına 3 milyon TL harcadığı öğrenildi. Yeni evine eşyalar da almaya başlayan Hadise, kısa süre sonra dairesine taşınacak.
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