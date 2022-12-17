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Survivor 2023'te bir sürpriz isim daha...

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor 2023'e katılacak bir ünlü ismi daha duyurdu.

Ekleme: 17.12.2022 - 01:34 Güncelleme: 17.12.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı, çok izlenen formatı Survivor için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti. Merakla beklenen programda Acun Ilıcalı bir ismi daha sosyal medya hesabından duyurdu.

İLK İSİM BERDAN MARDİNİ

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

İKİNCİ İSİM DE BELLİ OLDU

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim Ümit Erdim olmuştu.

BİR İSMİ DAHA AÇIKLADI

Instagram hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı oyuncu Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim..." dedi.

Survivor 2023'te bir sürpriz isim daha...

MERVE BOLUĞUR'UN SURVIVOR HAZIRLIĞI

Öte yandan Mert Aydın’la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur’un da Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gideceği konuşulan oyuncu, uzun zaman sonra ekrana dönmüş olacak. Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı belirtildi.
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