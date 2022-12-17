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Fahriye Evcen'in şıklığı dikkat çekti!

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen oyuncu, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek, yeni sezon ürünlerine göz attı.

Ekleme: 17.12.2022 - 01:40 Güncelleme: 17.12.2022 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kolay gelsin" demekle yetinen Fahriye Evcen, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak, alışveriş turuna yemek molası verdi.

Fahriye Evcen'in şıklığı dikkat çekti!

Ünlü oyuncu, akşam saatlerine kadar yaptığı alışverişin ardından İstinyePark'dan tek başına ayrıldı. Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı ve tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.
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