Fahriye Evcen'in şıklığı dikkat çekti!

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kolay gelsin" demekle yetinen Fahriye Evcen, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak, alışveriş turuna yemek molası verdi.Ünlü oyuncu, akşam saatlerine kadar yaptığı alışverişin ardından İstinyePark'dan tek başına ayrıldı. Fahriye Evcen'in hamilelik şıklığı ve tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.