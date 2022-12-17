Boşandılar ama kopamadılar

Geçtiğimiz ay 53 günlük evliliklerini noktalayan Merve Boluğur ve Mert Aydın, dün akşam sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Boşanma sonrası ikinci kez yan yana görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği konuşuluyor

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırtmıştı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.



ESKİ EŞLER SARMAŞ DOLAŞ



Ancak çiftten sürpriz bir fotoğraf geldi. Eski eşler dün akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Ayrılık sonrası ikinci kez görüntülenen Boluğur ve Aydın'ın aşklarına yeniden şans verdiği konuşuluyor. Boluğur ve Aydın, geçtiğimiz hafta da yan yana görüntülenmişti. İkili, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu.



Boluğur, eşiyle sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu. Oyuncu, 2015–2017 yılları arasında da şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yaşamıştı.





