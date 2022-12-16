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Wilma Elles ile Mehmet Şah Çelik evlendi...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik törene Elles’in çocukları da katıldı.

Ekleme: 16.12.2022 - 00:52 Güncelleme: 16.12.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, son dönemde Amerika-Almanya-Türkiye arasında mekik dokuyordu. Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.

NEDEN ÇOCUKLARIYLA BİR PROJEDE YER ALMIYOR?

Milat ve Melodi adında yedi yaşında ikiz çocukları olan Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte neden hiçbir projede yer almadığını açıklamıştı:

Anne olarak hem istiyorum oyunculuk yapsınlar, kendilerini geliştirsinler. Güzel bir meslek ama bir yandan da korkuyorum. Çocukları insanlar tanıyacak. Çocuklarımın tanınmasından biraz endişe duyuyorum. Ben onların yanında olmazsam nasıl yapacaklar? Tehlike içeriyor. Güzel bir proje olursa değerlendirebilirim.

Wilma Elles ile Mehmet Şah Çelik evlendi...

AŞKINI İLAN ETTİ

36 yaşındaki güzel, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaşıp, ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.

Wilma Elles ile Mehmet Şah Çelik evlendi...

20 KİŞİLİK NİKAH

36 yaşındaki ünlü isim, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünya evine girdi. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katıldı.

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